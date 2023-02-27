Время чудес: Павел Глоба предрек волшебный период в жизни двух знаков Зодиака

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба спрогнозировал для двух знаков Зодиака волшебный период. Магия в жизни этих представителей зодиакального круга начнется уже на следующей неделе.

Близнецы

Близнецы с понедельника примут решение изменить уровень жизни. Сменить работу, уехать в незнакомый город, перейти на правильное питание - все это уже станет для них чудом. Рвение будет оценено: удача поведет за руку во всех начинаниях. Не забывайте баловать себя за достижения – пройдитесь по магазинам и купите то, о чем давно мечтали.

Стрелец