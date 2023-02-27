Павел Глоба сообщил, у кого из знаков зодиака с 27 февраля изменится уровень жизни, а кого ждет романтическое буйство.
Время чудес: Павел Глоба предрек волшебный период в жизни двух знаков Зодиака
Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба спрогнозировал для двух знаков Зодиака волшебный период. Магия в жизни этих представителей зодиакального круга начнется уже на следующей неделе.
Близнецы
Близнецы с понедельника примут решение изменить уровень жизни. Сменить работу, уехать в незнакомый город, перейти на правильное питание - все это уже станет для них чудом. Рвение будет оценено: удача поведет за руку во всех начинаниях. Не забывайте баловать себя за достижения – пройдитесь по магазинам и купите то, о чем давно мечтали.
Стрелец
Стрельцы попадут в романтическое буйство. Любовь, страсть, забытые чувства, поклонники из прошлого, новые знакомства: начнется такая гонка – только держись! Семейные Стрельцы заново влюбятся в своих половинок. На работе тоже будет «волшебно», но при условии, что вы возьмете дела в свои руки, а не будете перекладывать на кого-нибудь.