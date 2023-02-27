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Умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе

Limon.ee
Умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе умер в субботу в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Джо Генри – муж сестры певицы Мелани Чикконе.

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет. <...> Он был сложным человеком, и видит бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остается», – написал Генри в Instagram.

Причина смерти не сообщается.

Как пишет TMZ, у Энтони Чикконе были непростые отношения с родственниками: в течение многих лет он боролся с алкоголизмом и был бездомным – жил под мостом. Чикконе обвинял Мадонну и других членов семьи в том, что те не заботятся о нем.

«В их глазах я – ноль и не человек. Если бы я замерз на смерть, то моя семья, думаю, даже бы не узнала об этом», – говорил он. 

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