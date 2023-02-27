Рената Литвинова, которая недавно приехала в Москву из Франции, чтобы поздравить маму с юбилеем, продолжает общение с поклонниками в Телеграм-канале. Так, накануне артистка предложила им советы из старинной книги.
Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении
Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении
«В Масленицу нельзя …сплетничать, хвастаться, дразниться. Нельзя давать пустые обещания, зажигать свечи и начинать новые дела.
А в последний день Масленицы - нельзя желать зла и думать плохо о других людях , нельзя пересаживать цветы и оставлять мусор в доме ....».
Не пропустила Литвинова и Прощеное воскресенье.
«Всем позвонила. У всех попросила прощения. Включая себя. Простите! Простите?» - спросила она.