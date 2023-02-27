Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении

Limon.ee
Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Shutterstock

Рената Литвинова, которая недавно приехала в Москву из Франции, чтобы поздравить маму с юбилеем, продолжает общение с поклонниками в Телеграм-канале. Так, накануне артистка предложила им советы из старинной книги.

«В Масленицу нельзя …сплетничать, хвастаться, дразниться. Нельзя давать пустые обещания, зажигать свечи и начинать новые дела.

А в последний день Масленицы - нельзя желать зла и думать плохо о других людях , нельзя пересаживать цветы и оставлять мусор в доме ....».

Не пропустила Литвинова и Прощеное воскресенье.

«Всем позвонила. У всех попросила прощения. Включая себя. Простите! Простите?» - спросила она. 

Ключевые слова
Наверх