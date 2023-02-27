«Мои дорогие жители недружественной страны!» – так обратился к публике на концерте в Таллинне Семен Слепаков. С началом войны в Украине известный российский комик перебрался в Израиль, а теперь колесит с гастролями по Европе.
ФОТО ⟩ Семен Слепаков о прозвище Каи Каллас: «На что обижаться? Для кого-то это комплимент!»
В воскресенье, 26 февраля, в концертном зале Alexela выступил Семен Слепаков. Тот самый комик, который в срочном порядке был вынужден покинуть Россию после того, как спел колыбельную о гибели русских солдат в Украине. Выступление Слепакова в Таллинне оставило грустное послевкусие. Весь вечер со сцены звучали шутки, но те, которые касались войны и того, что сейчас происходит в России, были какими-то не смешные, а пропитанными болью и личной обидой.
«Я осуждаю российское правительство, нет войне, – в самом начале вечера юморист четко и громко выразил свою позицию», – и зал разразился аплодисментами.
В программе было все: и легкое самобичевание, и зажигательные песни, и душевные разговоры о жизни. Помимо песен, имеющих политическую окраску, звучали в этот вечер песни про трусы, Таиланд, бабу, которая встала на весы, а еще – бабу страшно некрасивую. На большой сцене, впрочем, как и на всех выступлениях Слепакова, было пусто – только он и акустическая гитара, а еще миниатюрный столик с бутылкой воды. Выступление длилось два часа с получасовым антрактом.
Звучали шутки и об Эстонии. Слепаков признался, что перед концертом собирает материал о стране, в которой будет выступать. В последний раз в Таллинне Слепаков был в 2015 году: много воды утекло, и теперь артист признался, что взволнован. Восемь лет назад все было иначе. По словам юмориста, ситуация в мире очень сложная, люди очень напряжены, по любому поводу рвут друг друга на части. «Например, в Инстаграме опубликовал афишу, где написан Таллин с одной «н». Мне написали, что я не прав. Я добавил вторую «н»: тут кто-то из России написал – ты дебил! Послал всех», – рассказал зрителям Слепаков.
«В Таллинне меня предупредили, что с шутками стоит быть осторожным, чтобы никого не обидеть. Семен, все думают по-разному! Многие осуждают, но многие и поддерживают. Многие осуждают тех, кто поддерживает, и поддерживают тех, кто осуждает. Но тайно, наоборот. И конечно же, все категорически против, но по некоторым пунктам за. Поэтому ты можешь высказываться смело, но лучше не об этом. А можешь высказываться об этом, но лучше не вслух», – пошутил Слепаков о том, какую информацию о настроениях русскоговорящих жителей Эстонии передали ему организаторы.
Затронул в своем выступлении юморист и премьер-министра Эстонии Каю Каллас. «Рассказали, у нее есть смешное прозвище из первых двух букв имени и фамилии, но говорить это слово не надо – могут обидеться и больше не пустить в страну – предупредили меня, – сказал Слепаков. – На что обидеться? Это же милое детское слово. Вы знаете, как нашего президента называют? Там «кака» – это просто комплимент. И всех, кто так его называет, он пускает в страну: потом, правда, в тюрьму сажает, но в страну пускает!»
Прокомментировал Слепаков и военный парад, который накануне прошел в Эстонии. «Я считаю, что если народ хочет почувствовать всю мощь своей армии, то пусть эти пять танков проедут по городской площади. Ну сколько есть, в конце концов, это честно! А то в одной стране каждый год такой парад проводили, весь мир был в шоке. А потом выяснилось, что все это было не для войны, а только для парада. Как в детстве, когда мама говорила, эту рубашку только по праздникам надевать можно», – сказал Слепаков.
Дорогу из Латвии в Эстонию – юморист назвал «великий тормозной путь», как еще когда-то шутила в КВН команда Пятигорска. Незадолго до приезда сюда юморист выступал в Латвии. Он пошутил, что долго сомневался, ехать в страны Балтии или нет, поскольку его пугали, что там сплошные гомосексуалисты, наркоманы и сатанисты.
«Скажу честно, что раньше их не очень замечал, хотя бывал у вас. Мне казалось, что больше, чем в Москве на Патриках, их нет нигде. Но Соловьев же врать не будет… – говорит Слепаков. – У меня уже было два концерта в Латвии: один в Лиепае, а другой в Резекне. Так вот, впечатления по поводу «сатанинской гейропы»: мне кажется, тут живут самые тихие и дисциплинированные наркоманы, геи и сатанисты в мире. Концерты начинались в шесть вечера. Видимо, потому, что в 21 все лиепаяские сатанисты, геи и наркоманы уже должны спать, чтобы в семь утра встать на работу бодрыми и отдохнувшими. После концерта они, видимо, быстро бегут, перепихиваются, ширяются, поджигают икону и ложатся спать».
С оглядкой на свои шутки Слепаков признался публике, что боится «знаменитых эстонских санкций». «Я не хочу, чтобы внезапно в 2080 году вдруг врубили меня в какие-нибудь санкционные списки», – развел руками Слепаков.
Смотрите галерею с выступления Семена Слепакова в Таллинне!