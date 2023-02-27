ФОТО ⟩ Семен Слепаков о прозвище Каи Каллас: «На что обижаться? Для кого-то это комплимент!»

Семен Слепаков в Таллинне. Фото: Sander Ilvest

«В Таллинне меня предупредили, что с шутками стоит быть осторожным, чтобы никого не обидеть. Семен, все думают по-разному! Многие осуждают, но многие и поддерживают. Многие осуждают тех, кто поддерживает, и поддерживают тех, кто осуждает. Но тайно, наоборот. И конечно же, все категорически против, но по некоторым пунктам за. Поэтому ты можешь высказываться смело, но лучше не об этом. А можешь высказываться об этом, но лучше не вслух», – пошутил Слепаков о том, какую информацию о настроениях русскоговорящих жителей Эстонии передали ему организаторы.

Затронул в своем выступлении юморист и премьер-министра Эстонии Каю Каллас. «Рассказали, у нее есть смешное прозвище из первых двух букв имени и фамилии, но говорить это слово не надо – могут обидеться и больше не пустить в страну – предупредили меня, – сказал Слепаков. – На что обидеться? Это же милое детское слово. Вы знаете, как нашего президента называют? Там «кака» – это просто комплимент. И всех, кто так его называет, он пускает в страну: потом, правда, в тюрьму сажает, но в страну пускает!»