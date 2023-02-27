Токсичные знаки Зодиака: кто ты – газлайтер или абьюзер?

Овен

Первый знак, открывающий астрологический цикл, должен быть первым во всем. Именно поэтому Овен, за редким исключением, думает только о себе. Здоровый эгоизм — это нормально, но зацикленность Овна на своей драгоценной личности вредит его отношениям с другими людьми. Вы никогда не откажетесь от своих желаний и интересов, даже если придется идти по головам друзей и любимых. Почему? Потому что вы очень любите себя.

Телец

Упрямство Тельцов не ведает преград. Вы будете настаивать на своем в любой ситуации, даже в ущерб собственным делам. Переубедить Тельцов в чем-либо невозможно. Вы не готовы признать собственные ошибки и будете спорить до хрипоты с каждым несчастным, рискнувшим встать на пути. Если добиваться своего — то только любой ценой, а если ненавидеть — то до конца жизни. Вы все еще считаете, что такое слепое и чрезмерное упорство является полезным качеством?

Близнецы