У каждого знака зодиака есть характерная токсичная черта, которая порой портит жизнь окружающим. Кроме того, это пренеприятное качество доставляет немало хлопот самому хозяину. Хотите заглянуть в укромные и темные уголки своего характера и узнать горькую правду о себе? Тогда читайте гороскоп от звезды «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой.
Токсичные знаки Зодиака: кто ты – газлайтер или абьюзер?
Овен
Первый знак, открывающий астрологический цикл, должен быть первым во всем. Именно поэтому Овен, за редким исключением, думает только о себе. Здоровый эгоизм — это нормально, но зацикленность Овна на своей драгоценной личности вредит его отношениям с другими людьми. Вы никогда не откажетесь от своих желаний и интересов, даже если придется идти по головам друзей и любимых. Почему? Потому что вы очень любите себя.
Телец
Упрямство Тельцов не ведает преград. Вы будете настаивать на своем в любой ситуации, даже в ущерб собственным делам. Переубедить Тельцов в чем-либо невозможно. Вы не готовы признать собственные ошибки и будете спорить до хрипоты с каждым несчастным, рискнувшим встать на пути. Если добиваться своего — то только любой ценой, а если ненавидеть — то до конца жизни. Вы все еще считаете, что такое слепое и чрезмерное упорство является полезным качеством?
Близнецы
Знак Близнецов изображен с двумя лицами неслучайно. Вас частенько обвиняют в лицемерии. Близнецы являются непревзойденными притворщиками и очень часто их слова расходятся с делами. Вы любите получать выгоду в любой ситуации ради чего можете, не моргнув глазом, отказаться от того, о чем трубили еще вчера. Если Близнецов уличат, они все равно выкрутятся и оставят в дураках кого-то другого. С одной стороны, это звучит круто, но если задуматься — вы слишком часто подставляете людей.
Рак
Самый тихий и скромный знак зодиака частенько преподносит близким людям неприятные сюрпризы. Ваша ревнивость не знает границ. Очень часто Раки откровенно манипулируют второй половинкой, заставляя ее покоряться и повиноваться. Будь ваша воля, Раки привязали бы любимого человека к себе или заключили бы его под домашний арест. Прикрываясь большой и всепоглощающей любовью, зачастую указанный знак зодиака сильно перегибает палку, превращаясь в настоящего необузданного ревнивца.
«Немного пугающей статистики: самые фирменные домашние тираны получаются как раз из тихих Раков».
Лев
Нарциссизм Львов невозможно скрыть. Вы настолько сильно зависите от всеобщего обожания и хвалебных слов, что без них и свет не мил. Львы рождены для восторга и оваций, но порой уровень их самовлюбленности просто зашкаливает. Но главная проблема кроется в другом: иногда, желая быстрой славы, вы готовы высмеивать и топтать других, более серых и непримечательных индивидов.
Дева
О вашей придирчивости ходят настоящие легенды. Говорят, что Девы могут устроить скандал из-за слишком толстого бутерброда или крошечной морщинки на идеально выглаженной рубашке. Скажем честно: люди не врут. Вы отличаетесь крайне придирчивым нравом, который в быту могут выдержать только очень терпеливые ребята. Будьте проще в общении и больше не устраивайте скандалы на ровном месте.
Весы
Вашей токсичной чертой является излишняя нерешительность. Очень часто из-за недостатка силы духа Весы могут серьезно подводить других людей. Вам свойственны постоянные сомнения и неспособность брать на себя ответственность. Иногда в ситуациях, требующих проявить весь свой нрав, Весы просто пасуют и сбегают с поля боя. На вас можно положиться только тогда, когда все идет гладко и по плану.
Скорпион
Мастер манипуляций Скорпион отлично знает, в чем заметно превосходит других. Но ваша сильная сторона одновременно является отрицательным качеством. Скорпионы обожают интриговать, строить козни и незаметно обрабатывать жертву, пока та не угодит в хитроумный капкан. Вы можете ликвидировать абсолютно всех врагов, но нередко переключаетесь и на тех, кто поближе. Зачастую окружающие люди устают быть марионетками в скорпионьих ручках и просто сбегают.
Стрелец
Стрельцы славятся легкомысленным нравом. С одной стороны, вы идете по жизни очень непринужденно, но с другой — зачастую от этой природной черты характера страдают другие люди. Стрельцы склонны решать сложные и серьезные вопросы слишком быстро и поверхностно, и зачастую они никогда не вдаются в детали. К чему тратить жизнь на излишние философствования и обдумывания, верно?
Козерог
Порой вы бываете слишком уж жесткими и холодными людьми, впрочем, как и все Козероги. С легкостью отказываетесь от дружбы, если она мешает целям, не даете близким людям никаких поблажек. Вы привыкли проявлять свой крутой нрав не только на работе, но и в родном кругу, и иногда окружающим людям сильно достается. Жесткий характер может быть полезен только в покорении карьерных вершин, но Козероги так увлекаются, что начинают бушевать и дома.
Водолей
Водолеи не страдают излишней эмоциональностью и, если честно, вообще-то редко задумываются о чувствах других людей. Гении и философы по натуре, они очень плохо считывают настроение окружающих. Зачастую вы искренне не понимаете, почему на вас обиделся коллега по работе и активно избегает бывший друг. Водолеям присущ безэмоциональный и холодный интеллект, который они отлично используют в рабочих проектах.
Рыбы
Рыбы так боятся брать на себя ответственность, что стараются скинуть ее на плечи любому. Вам катастрофически не хватает способности отвечать за свои действия самому. Иногда Рыбы ведут себя как настоящие дети: ищут взрослого, который погладит по голове и решит их проблемы. Такая черта характера осложняет отношения с окружающими людьми, поскольку небольшой инфантилизм умиляет только на первых порах знакомства.