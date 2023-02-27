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Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 27 февраля и что нельзя делать в этот день, чтобы беду не накликать.

27 февраля принято было выходить на огород. С собой брали брали хлеб и крошили. Верили, что это обеспечит хороший урожай.

Существовала примета, что 27 февраля не следует кормить животных крошками хлеба, оставшегося после семейного обеда или ужина, иначе в ближайшем времени кто-нибудь из близких может умереть.

В этот день лучше утром вынести целую буханку хлеба и отдать птицам.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Нельзя ссориться, даже спорить мужу с женой, иначе не жить им в мире и согласии целый год.
  • Нельзя стричь ногти и волосы. Можно укоротить век человека.
  • Нельзя 27 февраля хвастаться. Судьба может наказать рядом неприятностей и неурядиц, так что придется завидовать другим.

Приметы на 27 февраля

  • Если стоит хорошая солнечная погода, то крепкие морозы будут до весны.
  • Если поле со снегом, то будет много хлеба.
  • Если тетерев из леса вылетел в поле, то надо ждать снегопада.
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