Как привлечь удачу 27 февраля и что нельзя делать в этот день, чтобы беду не накликать.
Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать
Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать
27 февраля принято было выходить на огород. С собой брали брали хлеб и крошили. Верили, что это обеспечит хороший урожай.
Существовала примета, что 27 февраля не следует кормить животных крошками хлеба, оставшегося после семейного обеда или ужина, иначе в ближайшем времени кто-нибудь из близких может умереть.
В этот день лучше утром вынести целую буханку хлеба и отдать птицам.
Что нельзя делать 27 февраля
- Нельзя ссориться, даже спорить мужу с женой, иначе не жить им в мире и согласии целый год.
- Нельзя стричь ногти и волосы. Можно укоротить век человека.
- Нельзя 27 февраля хвастаться. Судьба может наказать рядом неприятностей и неурядиц, так что придется завидовать другим.
Приметы на 27 февраля
- Если стоит хорошая солнечная погода, то крепкие морозы будут до весны.
- Если поле со снегом, то будет много хлеба.
- Если тетерев из леса вылетел в поле, то надо ждать снегопада.