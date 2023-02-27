Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать

27 февраля принято было выходить на огород. С собой брали брали хлеб и крошили. Верили, что это обеспечит хороший урожай.

Существовала примета, что 27 февраля не следует кормить животных крошками хлеба, оставшегося после семейного обеда или ужина, иначе в ближайшем времени кто-нибудь из близких может умереть.

В этот день лучше утром вынести целую буханку хлеба и отдать птицам.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя ссориться, даже спорить мужу с женой, иначе не жить им в мире и согласии целый год.

Нельзя стричь ногти и волосы. Можно укоротить век человека.

Нельзя 27 февраля хвастаться. Судьба может наказать рядом неприятностей и неурядиц, так что придется завидовать другим.

Приметы на 27 февраля