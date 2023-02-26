Актриса и певица Кристель Ааслайд рассказала о самом тяжелом времени своей юности, о том, как она разрушает шаблоны, вызывающие напряжение в отношениях, в видеоподкасте «Встреча со знаменитостью». Смотрите полное видео!
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Эстонская актриса рассказала, как ненавидела себя в юности, как закадрить мужчину и почему она не хочет пышной свадьбы
Эстонская актриса рассказала, как ненавидела себя в юности, как закадрить мужчину и почему она не хочет пышной свадьбы
Кристель Ааслайд (33 года) - женщина, которую можно назвать мультиталантливой артисткой, пишет Elu24. Ее можно увидеть на телеэкранах, провести вечер, внимая ее советам, послушать музыку, которую она создает, по радио во время утренней пробежки или по пути на работу. Кристель, наиболее известная по своей работе в сериале «Клуб подушек» (Padjaklubi), талантлива во всем, что она делает.
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