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Эстонская актриса рассказала, как ненавидела себя в юности, как закадрить мужчину и почему она не хочет пышной свадьбы

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Эстонская актриса рассказала, как ненавидела себя в юности, как закадрить мужчину и почему она не хочет пышной свадьбы
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Кристель Ааслайд и журналист Александора Юрман в ресторане PÄRIS
Кристель Ааслайд и журналист Александора Юрман в ресторане PÄRIS Фото: Taavi Sepp

Актриса и певица Кристель Ааслайд рассказала о самом тяжелом времени своей юности, о том, как она разрушает шаблоны, вызывающие напряжение в отношениях, в видеоподкасте «Встреча со знаменитостью». Смотрите полное видео!

Кристель Ааслайд (33 года) - женщина, которую можно назвать мультиталантливой артисткой, пишет Elu24. Ее можно увидеть на телеэкранах, провести вечер, внимая ее советам, послушать музыку, которую она создает, по радио во время утренней пробежки или по пути на работу. Кристель, наиболее известная по своей работе в сериале «Клуб подушек» (Padjaklubi), талантлива во всем, что она делает.

Мы пригласили ее на поздний завтрак в ресторан PÄRIS, чтобы узнать, каким было ее детство, каково это, быть в отношениях с комиком, и как разрушить модели поведения, которые мы носили в себе годами и которые теперь проявляются в наших отношениях.

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