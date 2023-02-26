Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 лет

В ролике Питт и его девушка наслаждаются компанией друг друга на светском ужине в дорогом ресторане Fouquet’s на Елисейских полях.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, перед ужином Питт вышел на сцену 48-й церемонии вручения кинопремии César Film Awards, чтобы вручить награду легендарному режиссеру Дэвиду Финчеру (он тоже потом пошел ужинать в тот ресторан). К слову, недавно инсайдер из окружения актера сообщил, что Питт познакомил Инес с большинством своих детей, которых он воспитывает с экс-супругой Анджелиной Джоли.