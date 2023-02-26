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Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 лет

Limon.ee
Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 лет
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Брэд Питт
Брэд Питт Фото: BERTRAND GUAY

Брэд Питт появился на публике вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. А до того он познакомил возлюбленную со своими детьми, сообщает glavred.info.

Легендарный 59-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт был замечен в компании своей новой возлюбленной ‒ фитнес-тренера, 29-летней Инес де Рамон. Об это стало известно из видео, которое было опубликовано в Twitter французского издания Paris Match.

В ролике Питт и его девушка наслаждаются компанией друг друга на светском ужине в дорогом ресторане Fouquet’s на Елисейских полях.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, перед ужином Питт вышел на сцену 48-й церемонии вручения кинопремии César Film Awards, чтобы вручить награду легендарному режиссеру Дэвиду Финчеру (он тоже потом пошел ужинать в тот ресторан). К слову, недавно инсайдер из окружения актера сообщил, что Питт познакомил Инес с большинством своих детей, которых он воспитывает с экс-супругой Анджелиной Джоли.

  

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