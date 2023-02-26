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Жених эстонской красотки Бригитте Сюзанне Хунт ищет любовь на сайте знакомств

Limon.ee
Жених эстонской красотки Бригитте Сюзанне Хунт ищет любовь на сайте знакомств
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Хендрик Террас
Хендрик Террас Фото: Mihkel Maripuu

«Я открыла свой Tinder, и третий парень, которого я увидела, был Хендрик Террас», - говорит незнакомка, которая заметила на сайте знакомств сердцееда, боровшегося за сердце Бригитте Сюзанне Хунт в шоу «Холостячка».

Портал Elu24 получил информацию о том, что бывший жених Бригитте Сюзанне Хунт Хендрик Террас ищет себе спутницу в Tinder.

В воскресенье утром мы спросили Хендрика, было ли приложение для знакомств успешным. «Оно устарело», - Террас был немногословен.

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