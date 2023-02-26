Юная артистка вспомнила, что в этот день много плакала и желала окончания войны в Украине. Спустя год ожесточенные бои все еще идут и она решила поддержать народ морально, пишет focus.ua.
ВИДЕО ⟩ Алика Милова записала песню на украинском к годовщине войны с РФ
Представительница Эстонии на песенном конкурсе «Евровидение-2023» Алика Милова высказалась о годовщине полномасштабной войны в Украине и посвятила песню всему народу, который сражается за свою свободу и независимость. Новый пост был опубликован на ее странице в социальной сети Instagram.
24 февраля Эстония празднует свой День независимости, однако год назад этот день получил новые смыслы для всего мира, о чем юная артистка и написала в своей публикации. Несмотря на этот большой праздник в Эстонии, все мысли местных жителей с украинским народом.
«1 год назад я проснулась очень рано, потому что у меня был концерт в Кивиыли, посвященный Дню независимости. В первую минуту пробуждения увидела новости. Первой мыслью было »Дорогие мои украинские люди, мои родные. Оставайтесь сильнымы«. Весь день плакала, чувствовала пустоту внутри и уже желала, чтобы это закончилось. Год прошел, а война продолжается», - пишет Алика Милова.
Артистка с первых дней определилась со своей позицией и начала поддерживать украинский народ, который уже год ежедневно подвергается атакам со стороны Российской Федерации. Девушка решила морально поддержать Украину и написала композицию на украинском языке, которая была посвящена борьбе народа в этой бессмысленной войне. «Пару дней назад я написал песню на украинском и посвятила ее всему украинскому народу, а также своей семье. Люблю вас всех и оставайтесь сильными. Elagu Eesti! Слава Украïнi!», - подытожила артистка.