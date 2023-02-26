ВИДЕО ⟩ Воровство на два миллиарда долларов: победителя лотереи обвинили в краже выигрышного билета

Вскоре после того, как Калифорнийская лотерея назвала победителя джекпота Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов, другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш и утверждая, что билет у него украли. Об этом пишет Fox Business.

Хосе Ривера рассказывает, что он приобрел выигрышный билет в сервисном центре Джо в Альтадене 7 ноября 2022 года, но его украли в тот же день, согласно судебным документам, полученным TMZ.

В иске говорится, что билет присвоил мужчина, которого зовут Реджи, но не объясняют подробностей вероятной кражи в размере более двух миллиардов долларов.

Ривера утверждал, что мужчина сказал ему, что даже если он выиграет, то вернет ценную бумагу только при условии, что он разделит приз 50 на 50. Победитель «отказался подвергнуться шантажу», сообщив о предполагаемом преступлении правоохранительным органам и Калифорнийской лотерее, требуя расследования.

Мужчина выиграл 2 миллиарда долларов в лотерею

Ривера просит возместить ущерб и признать его победителем несмотря на то, что официально выигрышный билет получил Эдвин Кастро.