«Мне кажется, легче сказать что-то, а понять сложнее», - говорит украинская студентка-медик Анастасия Физер в эфире программы «Утро с Ану». В воскресенье в гости к Ану пришли три молодых украинских студента-медика, которые живут в Эстонии совсем недолго, но каждый день учат эстонский язык и уже могут свободно на нем общаться.
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Украинские студенты, освоившие эстонский язык за полгода: чувствуем себя победителями каждый раз, когда эстонцы нас понимают
Украинские студенты, освоившие эстонский язык за полгода: чувствуем себя победителями каждый раз, когда эстонцы нас понимают
Из-за войны медицинское образование молодых людей в Украине было прервано, но, к счастью, они продолжают обучение в Эстонии. В следующем году молодые люди начнут учиться в Тартуском университете на эстонском языке. На данный момент они уже прошли стажировку на эстонском языке. «В следующем году мы продолжим обучение в Эстонии», - говорит Алим Аблялимов.
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