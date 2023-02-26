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Украинские студенты, освоившие эстонский язык за полгода: чувствуем себя победителями каждый раз, когда эстонцы нас понимают

Limon.ee
Украинские студенты, освоившие эстонский язык за полгода: чувствуем себя победителями каждый раз, когда эстонцы нас понимают
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Молодые украинские студенты в студии программы "Утро с Ану"
Молодые украинские студенты в студии программы "Утро с Ану" Фото: Kuvatõmmis saatest

«Мне кажется, легче сказать что-то, а понять сложнее», - говорит украинская студентка-медик Анастасия Физер в эфире программы «Утро с Ану». В воскресенье в гости к Ану пришли три молодых украинских студента-медика, которые живут в Эстонии совсем недолго, но каждый день учат эстонский язык и уже могут свободно на нем общаться.

Из-за войны медицинское образование молодых людей в Украине было прервано, но, к счастью, они продолжают обучение в Эстонии. В следующем году молодые люди начнут учиться в Тартуском университете на эстонском языке. На данный момент они уже прошли стажировку на эстонском языке. «В следующем году мы продолжим обучение в Эстонии», - говорит Алим Аблялимов.

Анастасия Физер, которая учится на гинеколога, сказала, что Эстония ей очень нравится, потому что эстонцы очень отзывчивые люди. «Честно говоря, у меня все очень хорошо. Моя жизнь сейчас очень комфортна», - говорит она. «В Эстонии нам очень помогают, за что спасибо вам большое! Я и моя семья живем здесь комфортно», - добавил Алим.

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