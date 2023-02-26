Украинские студенты, освоившие эстонский язык за полгода: чувствуем себя победителями каждый раз, когда эстонцы нас понимают

Из-за войны медицинское образование молодых людей в Украине было прервано, но, к счастью, они продолжают обучение в Эстонии. В следующем году молодые люди начнут учиться в Тартуском университете на эстонском языке. На данный момент они уже прошли стажировку на эстонском языке. «В следующем году мы продолжим обучение в Эстонии», - говорит Алим Аблялимов.

Анастасия Физер, которая учится на гинеколога, сказала, что Эстония ей очень нравится, потому что эстонцы очень отзывчивые люди. «Честно говоря, у меня все очень хорошо. Моя жизнь сейчас очень комфортна», - говорит она. «В Эстонии нам очень помогают, за что спасибо вам большое! Я и моя семья живем здесь комфортно», - добавил Алим.