Кармическое соединение Венеры и Юпитера в Овне 2 марта: что самый удачный аспект принесет всем знакам Зодиака

Начинается настоящая магия - пристегните ремни! Венера и Юпитер - два главных благодетеля астрологии - сольются воедино в знаке Овен 2 марта. А влияние от их союза будет до конца марта, поэтому месяц богат на подарки Вселенной!

Каждый год на небе формируется соединение Венеры и Юпитера, но каждый раз в новых знаках в связи с ежегодным переходом Юпитера в новое созвездие. Что же означает их соединение в огненном и решительном Овне?

Во-первых Юпитер в астрологии считается планетой гуру, профессионала, почитаемого человека. А Венера часто символизирует женщин, причём в Овне это могут быть довольно активные девушки: хирурги, спортсменки, предприниматели, коучи. Поэтому вероятно, что к 2 марта у всех нас в окружении может появится подобная женщина. И это будет подарок от Вселенной! Она может буквально вести вас за собой, помогать добиться поставленной цели - ее огонь и энергия впечатляет вас. Кстати, это можете быть и вы, если ваш знак Овен, Стрелец, Лев, Телец, Весы.

Во-вторых соединение Юпитера и Венеры стратегически важно для развития вашего прогресса, потому что Венера управляет Узлом будущего в Тельце. Получается, что она станет «бустером» или двигателем Юпитера, который в Овне обязательно захочет что-то начать. Например, открыть бизнес, переделать внешность, купить новое жилье.