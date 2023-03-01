Астролог и таролог Юлия Лифанова объясняет, почему ваши финансовые амбиции и потребность в бурной трансформации жизни могут достигнуть пика в начале весны.
Кармическое соединение Венеры и Юпитера в Овне 2 марта: что самый удачный аспект принесет всем знакам Зодиака
Начинается настоящая магия - пристегните ремни! Венера и Юпитер - два главных благодетеля астрологии - сольются воедино в знаке Овен 2 марта. А влияние от их союза будет до конца марта, поэтому месяц богат на подарки Вселенной!
Каждый год на небе формируется соединение Венеры и Юпитера, но каждый раз в новых знаках в связи с ежегодным переходом Юпитера в новое созвездие. Что же означает их соединение в огненном и решительном Овне?
Во-первых Юпитер в астрологии считается планетой гуру, профессионала, почитаемого человека. А Венера часто символизирует женщин, причём в Овне это могут быть довольно активные девушки: хирурги, спортсменки, предприниматели, коучи. Поэтому вероятно, что к 2 марта у всех нас в окружении может появится подобная женщина. И это будет подарок от Вселенной! Она может буквально вести вас за собой, помогать добиться поставленной цели - ее огонь и энергия впечатляет вас. Кстати, это можете быть и вы, если ваш знак Овен, Стрелец, Лев, Телец, Весы.
Во-вторых соединение Юпитера и Венеры стратегически важно для развития вашего прогресса, потому что Венера управляет Узлом будущего в Тельце. Получается, что она станет «бустером» или двигателем Юпитера, который в Овне обязательно захочет что-то начать. Например, открыть бизнес, переделать внешность, купить новое жилье.
Давайте рассмотрим все знаки Зодиака и узнаем, в какой области соединение двух благодетелей «продвинет» жизнь в более успешное русло. Прогноз действует до конца марта.
Овен
Соединение происходит в вашем знаке, и может принести вам либо серьёзное финансовое вложение на обучение, поездку, либо вы встретите мужчину другой национальности и у вас начнётся потрясающий роман.
Телец
Соединение планет происходит в вашем секторе исцеления, и ваше тело получит серьёзную трансформацию благодаря врачу, хирургу, остеопату. Это аспект выздоровления. Кроме того, это же соединение может принести покупку или инвестицию в заграничный проект.
Близнецы
Соединение планет происходит в секторе друзей, сообществ - вы можете возглавить какое-то комьюнити, либо ваш проект получит серьёзную популярность. Также вы можете познакомиться с мужчиной на вечеринке или решиться на беременность.
Рак
Планеты соединяются в вашем секторе карьеры и цели в жизни: вот это серьёзная заявка на успех! Вероятно, у вас случится важное достижение: покупка квартиры, получение должности на работе, появление нового серьёзного руководителя, который принесёт вам профессиональный рост.
Лев
Соединение планет происходит в секторе обучения: в вашей жизни может появиться женщина (например, руководитель, знакомая, соседка, родственница), которая поможет расширить ваше мировоззрение буквально одним махом. Например, через новые знания, образование, спорт, новое хобби или увлечение.
Дева
Соединение планет происходит в вашем секторе трансформации, финансовых вложений и личного кризиса. На бытовом уровне вас ждёт покупка жилья или начало ремонта/перестройки дома. В психологическом смысле фундамент вашей жизни должен поменяться, и эти перемены неизбежны в связи с вашей потребностью к росту. Поэтому у вас может появиться психолог, таролог, какая-то женщина-учитель, которая укажет вам важность перемен.
Весы
Планеты соединяются в вашем секторе отношений: в вашей жизни может появится какой-то человек огненного темперамента. Он может стать вашим учителем. Также Венера в вашей карте отвечает за внутренний кризис - вселенная покажет вам проблемы в отношениях с партнером. И в этой проблеме есть подсказка, куда вам расти.
Скорпион
Планеты соединяются в вашем секторе работы: у вас в коллективе может появится яркая женщина, которая станет для вас с одной стороны оппонентом, а с другой - точкой для роста. Также вероятно значительное улучшение вашего здоровья благодаря попаданию в новое сообщество по здоровому образу жизни. В быту вероятно важное приобретение, направленное на улучшение здоровья (тренажёр, массажный аппарат).
Стрелец
Именно вы являетесь причиной собственного счастья: ваша планета Юпитер сливается с Венерой в секторе радости, творчества и удовольствий. Во-первых, женщина в вашем окружении улучшит ваше состояние. Также если вы мечтаете о ребенке, то именно сейчас идеальное время для зачатия. Если вопрос материнства неактуален, то у вас может появиться новое хобби или вы откроете собственный бизнес.
Козерог
Планеты соединяются в вашем секторе жилья: вы можете задуматься о покупке дома в красивом месте. Также может быть достигнута важная цель в карьере: с одной стороны, вы можете закрыть важную главу, а с другой, вы начинаете закладку фундамента для нового проекта.
Водолей
Соединение планет происходит в вашем секторе поездок, переездов и документов: важное событие может быть связано с получением бумаг для жилья и продвижения вашей идеи об улучшение дома. Также вы можете начать вести новые социальные сети, потому что ваша подруга окажет вам большую поддержку или даст рекомендацию. Вероятно судьбоносное событие в кругу друзей.
Рыбы
Планеты соединяются в вашем секторе ресурсов, и вас ждёт финансовая удача! Например, она может быть связана с карьерой, достижением в профессии (заплатят большой процент, дадут премию), либо вы получите деньги от какой-то инвестиции, капитала, страховки. Также в психологическом смысле Венера и Юпитер повлияют на рост вашей самооценки, причиной станет вадная встреча.