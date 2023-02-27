ПРОГНОЗ ВОЛОДИНОЙ ⟩ 20 марта: этот знак Зодиака ждут судьбоносные изменения во всех смыслах

Астролог Василиса Володина заявила, что у Весов в конце марта будут события, которые могут перевернуть всю их жизнь. Причем принесут перемены позитив. «В районе 20 марта, плюс-минус пара дней, ожидайте судьбоносных изменений. Они могут прийти в виде обыденных ситуаций, но в будущем принесут большие добрые события», - заявила она в своем прогнозе на март.