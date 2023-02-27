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ПРОГНОЗ ВОЛОДИНОЙ ⟩ 20 марта: этот знак Зодиака ждут судьбоносные изменения во всех смыслах

Limon.ee
20 марта: этот знак Зодиака ждут судьбоносные изменения во всех смыслах
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Перемены принесут добро, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина заявила, что у Весов в конце марта будут события, которые могут перевернуть всю их жизнь. Причем принесут перемены позитив. «В районе 20 марта, плюс-минус пара дней, ожидайте судьбоносных изменений. Они могут прийти в виде обыденных ситуаций, но в будущем принесут большие добрые события», - заявила она в своем прогнозе на март.

Повезет Весам, по словам Володиной, и в финансовом плане. В марте, по мнению астролога, особенно хорошо будут идти сложные брачные вопросы, касаемые денег. Например, алименты или раздел имущества.

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