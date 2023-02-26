Премьер-министр Кая Каллас заменила пиво на другой напиток на традиционной встрече со студентами

Кая Каллас пишет в Инстаграме, что уже с начала 1990-х годов стало хорошей традицией, что на каждую годовщину республики на Тоомпеа приезжали представители академических организаций, чтобы напутствовать премьер-министра и вместе выпить по кружке пива. Премьер-министр Кая Каллас не возражала против этой традиции, но вместо пива в ее чашке был теплый чай.

«Традиционное напутствие студентов было длинным и заканчивалось вопросом о том, можно ли тратить три процента ВВП на образование, подобно расходам на оборону, - написала Каллас. - Честно говоря, я не ожидала, что даже утром 24 февраля люди придут с просьбами о деньгах, но времена изменились. Когда я рассказал Йенсу Столтенбергу и Урсуле фон дер Ляйен об этой традиции, Йенс спросил меня, пью ли я пиво вообще. Я ответила, что да, но не в 8.30 утра».