Премьер-министр и представители академических организаций традиционно выпивают по кружке пива утром в День независимости Эстонии. На этот раз вместо холодного пива Кая Каллас пила чай.
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Премьер-министр Кая Каллас заменила пиво на другой напиток на традиционной встрече со студентами
Премьер-министр Кая Каллас заменила пиво на другой напиток на традиционной встрече со студентами
Кая Каллас пишет в Инстаграме, что уже с начала 1990-х годов стало хорошей традицией, что на каждую годовщину республики на Тоомпеа приезжали представители академических организаций, чтобы напутствовать премьер-министра и вместе выпить по кружке пива. Премьер-министр Кая Каллас не возражала против этой традиции, но вместо пива в ее чашке был теплый чай.