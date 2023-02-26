В первом эпизоде весеннего цикла передач «Путешествия с Роальдом» Роальд Йохансон переносит зрителей на Канарские острова, где в одной из пещер поселился настоящий эстонец, пишет Elu24.
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Бывший владелец ночных клубов в Эстонии перебрался жить в пещеру на Тенерифе: крыша над головой есть, климат хороший
Бывший владелец ночных клубов в Эстонии перебрался жить в пещеру на Тенерифе: крыша над головой есть, климат хороший
Андрес, житель Эстонии, решил притормозить свою жизнь «белки в колесе» и пошел в своем аскетическом образе жизни гораздо дальше, чем кто-либо до него: перебрался в пещеру на острове Тенерифе.