Настя Каменских зажгла в дуэте с легендарной польской певицей Kayah

Украинская певица Настя Каменских спела в зажигательном дуэте с известной польской исполнительницей Kayah.

Артистки встретились на благотворительном мероприятии в поддержку Украины в годовщину начала полномасштабной войны на G2 Арене в Польше. В дуэте NK и Kayah исполнили песню Ramię W Ramię на двух языках.

В Instagram Каменских поделилась видео с выступления и поблагодарила поляков за такую крепкую поддержку украинцев.

«Вчера на G2 Арене состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины, где мы спели вместе с Kayah - выдающейся польской певицей - песню Ramię W Ramię («Вместе, вместе»), что очень символично, ведь именно Польша является надежным союзником Украины из первых дней полномасштабного вторжения. Поэтому эта песня стала для меня возможностью выразить всю благодарность Польше за целый год совместного противостояния несправедливости и злу, которое пришло на нашу землю. Спасибо», - рассказала Настя.