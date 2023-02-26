О боже: с платьем Меган Маркл произошел конфуз на публике

Прибыв в аэропорт, Меган блистала в красном платье Self-Portrait с тонким ремешком на талии и черных туфлях-лодочках на шпильках. Когда герцогиня спускалась по трапу, на подоле ее платья фотографы заметили несрезанную бирку. Видимо, стилисты или помощники герцогини Сассекской попросту тогда забыли ее снять, и так Меган оказалась в неловкой ситуации. Неизвестно, знала ли Меган про этот конфуз, но держалась она на публике достойно и вида не показывала, даже если и знала.

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