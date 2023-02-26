Зеленский: я потерял зрение, читаю в очках

Разговор о зрении зашел во время перекуса в купе поезда, где в том числе проходили съемки с участием Зеленского. Пытаясь прочитать написанное на этикетке чайного пакета, Зеленский, щурясь и отодвигая от себя стакан с чаем, признался, что не может это сделать.

«Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение – это физически. А, наоборот, считаю, что людей вижу, – рассказал он. – Много же работали, когда не было полного освещения. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: давайте немножко меньше. Мы много работали много месяцев. А потом [зрение] немножко ухудшилось».

На уточняющий вопрос Комарова, использует ли он линзы для коррекции зрения, президент ответил отрицательно. «Я читаю в очках. Теперь так», – подытожил Зеленский.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину живет в Офисе президента отдельно от семьи.

15 февраля в интервью немецкому изданию Zeit Magazin супруга Зеленского Елена также сообщила, что у нее ухудшилось зрение. Она предположила, что причиной ухудшения зрения могло стать то, что она «постоянно смотрит в телефон и следит за тем, что происходит в стране», а также то, что из-за массированных ракетных ударов российскими оккупантами по инфраструктурным объектам в Украине часто отключают электричество.

Она упомянула, что одной из причин могло быть и то, что во время воздушных тревог приходится находиться в подвале, где мало света.