«Я уверена, если человек признает свою ошибку, общество должно дать ему новый шанс», - сказала политик Сирет Котка, имея в виду актера Мярта Аванди, который в начале февраля открыто рассказал о своей наркозависимости, пишет Elu24.
Политик Сирет Котка была поражена выступлением одного артиста на праздничном концерте: кто и почему шокировал депутата Рийгикогу?
Политик Сирет Котка была поражена выступлением одного артиста на праздничном концерте: кто и почему шокировал депутата Рийгикогу?
«Мы должны быть очень благодарны судьбе за то, что сегодня свободно отмечаем 105-й день рождения Эстонии», - говорит на президентском приеме депутат Рийгикогу Сирет Котка, добавляя, что для нас сегодня все хорошо, а для близкой нам Украины - нет.
Сирет пришла в красном платье от дизайнера Лийны Стейн. «Я всегда предпочитаю платья от эстонских дизайнеров для таких прекрасных случаев», - отметила Котка.
Сирет Котка была удивлена выступлением Мярта Аванди на праздничном концерте. «Но яч согласна, что, если человек признает свою ошибку, общество должно дать ему шанс, - говорит она. - Больше благодарности, признательности и терпимости».
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