Политик Сирет Котка была поражена выступлением одного артиста на праздничном концерте: кто и почему шокировал депутата Рийгикогу?

«Мы должны быть очень благодарны судьбе за то, что сегодня свободно отмечаем 105-й день рождения Эстонии», - говорит на президентском приеме депутат Рийгикогу Сирет Котка, добавляя, что для нас сегодня все хорошо, а для близкой нам Украины - нет.