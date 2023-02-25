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Мартин и Эева Хельме пришли на прием в честь Дня независимости по неожиданной причине: мы не очень хорошо ладили с предыдущим президентом

Кристийна Рейманд Крислин Метсанурм Рене Хенри Ранд
Мартин и Эева Хельме пришли на прием в честь Дня независимости по неожиданной причине: мы не очень хорошо ладили с предыдущим президентом
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Мартин и Эева Хельме
Мартин и Эева Хельме Фото: Taavi Sepp

Супружская чета Мартин и Эева Хельме пришли на президентский прием в концертный зал «Эстония» прямо с факельного шествия, пишет Elu24.

В этом году на концерт, посвященный Дню независимости Эстонии, и прием президента пришли и председатель Консервативной партии Эстонии Мартин Хельме с супругой Эевой.

Оганизованное партией факельное шествие проходило в то же время в нескольких сотнях метров, где Мартин Хельме произнес свою речь.

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