Супружская чета Мартин и Эева Хельме пришли на президентский прием в концертный зал «Эстония» прямо с факельного шествия, пишет Elu24.
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Мартин и Эева Хельме пришли на прием в честь Дня независимости по неожиданной причине: мы не очень хорошо ладили с предыдущим президентом
Мартин и Эева Хельме пришли на прием в честь Дня независимости по неожиданной причине: мы не очень хорошо ладили с предыдущим президентом
В этом году на концерт, посвященный Дню независимости Эстонии, и прием президента пришли и председатель Консервативной партии Эстонии Мартин Хельме с супругой Эевой.
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