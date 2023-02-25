Неожиданный способ отметить праздник придумали рабочие строительной площадки в одном из шести районов города Кохтла-Ярве – Ахтме. Корреспондент Rus.Postimees оказался невольным свидетелем рождения праздничного чуда.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа появилось дерево-патриот
В Ида-Вирумаа появилось дерево-патриот
Для выражения своих патриотических чувств, за неимением флагштока, строители водрузили государственный флаг Эстонии на самое высокое дерево, аккуратно прикрепив его к стволу.
Как бы экстравагантно это ни выглядело, но, благодаря желанию рабочих заявить о солидарности в праздновании Дня независимости Ахтме со всей страной, дерево, получившее государственный статус, стало самым заметным объектом в районе.
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