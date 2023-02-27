Если вы хотите, чтобы в семье всегда был лад и клад, стоит обязательно прислушаться к этим советам, пишет wday.ru.
Срочно избавьтесь от них: семь комнатных растений, которые разрушат ваш брак
Народные приметы гласят, что комнатные растения могут влиять на атмосферу в вашем доме: притягивать позитивную или негативную энергию, притянуть счастье в личную жизнь или неудачу и даже развод.
Разбираемся, от каких растений лучше избавиться, если вы хотите сохранить счастливые отношения с вашим партнером.
Гибискус или китайская роза
Это растение, родиной которого является южный Китай, на Востоке действительно считают магическим. Гибискус используют в различных религиозных ритуалах, заваривают из его цветков чай, а листья растения тушат с мясом. Китайцы верят, что растение может принести пользу не только энергетике, но и здоровью.
Однако это комнатное растение называют «мужегоном» и считают, что девушкам, дома у которых растет гибискус, не стоит ждать счастья в личной жизни. Да, цветок может наполнить отношения страстью, но они все равно перегорят и быстро закончатся.
Некоторые источники говорят о том, что в древние времена отвар из гибискуса использовали в ритуале наведения венца безбрачия.
В семейных парах растение провоцирует ссоры, разногласия и охлаждение супругов друг к другу.
Традесканция
Многолетнее вечнозеленое растение давно прижилось в наших квартирах и полюбилось русским хозяйкам прежде всего своей неприхотливостью.
Мало кто знает, что этот цветок впитывает негативную энергетику из окружающей среды, что само по себе хорошо. Но когда традесканция переполнена она начинает распространять негатив вокруг себя и может навлечь не мало бед на вашу семью, в частности, разлад влюбленной пары и даже расставание.
Монстера
Цветок относят к категории растений-вампиров, группа которых высасывает как негативную, так и позитивную энергетику в домах их обладателей. Ставить такое растение в спальне супругов считается плохой приметой — муж уйдет из семьи.
Но эксперты, пытаясь найти рациональное объяснение такому суеверию, говорят, что сок монстеры токсичен. Особенно перед дождем цветок испаряет лишнюю влагу, которая вызывает головные боли, раздражительность и усталость, что может привести к ссорам и разладу.
Такое растение лучше ставить в гостиной или вообще перевезти в офис, там монстера прекрасно очистит воздух от пыли и нейтрализует негативную энергетику.
Кактусы
Согласно народным приметам, кактус - растение одиночка, поэтому незамужняя девушка с кактусом в квартире никогда не выйдет замуж. Верят и в то, что растение может разрушить уже сформировавшую пару.
К тому же психологи утверждают, что кактус не самое подходящее растение для дома — его колючки отталкивают и как бы предупреждают об опасности. Человек начинает испытывать дискомфорт, тревожность и напряжение на подсознательном уровне.
Плющ
В древние времена считалось, что плющ - это растение, которое принесет счастье в личной жизни, и даже дарили его молодоженам на свадьбу.
Но позже мнение о цветке изменилось. Примета гласит: плющ может разрушить новою семью за считанные месяцы. Кстати, поговаривают, что чем сильнее разрастается плющ, тем ближе развод.
Незамужней девушке тоже лучше выбрать другое комнатное растение, так как плющ своей сильной мужской энергетикой будет отпугивать противоположный пол от вашего дома.
Циссус или березка
Эта комнатная лиана - неприхотливое, красивое и полезное растение для вашего дома. Оно выделяет особые вещества, которые очищают воздух от болезнетворных организмов. Но вокруг цветка также много суеверий.
Считается, что циссус высасывает из представителей мужского пола жизненные силы и энергию, из-за чего те стараются как можно скорее уйти из дома, где растет цветок.
Сциндапсус
В переводе название этого растения означает «дерево, похожее на плющ», поэтому не удивительно, что с цветком связано множество плохих примет, несмотря на все его полезные свойства.
В народе считают, что растение высасывает из мужчины энергию и понижет его либидо, что приводит к конфликтам в семье. Сциндапсус - символ одиночества, так как листья на лиане растут не попарно и на большом расстоянии друг от друга. Так что девушкам, верящим в приметы, лучше не заводить такой цветок дома.