Срочно избавьтесь от них: семь комнатных растений, которые разрушат ваш брак

Народные приметы гласят, что комнатные растения могут влиять на атмосферу в вашем доме: притягивать позитивную или негативную энергию, притянуть счастье в личную жизнь или неудачу и даже развод.

Разбираемся, от каких растений лучше избавиться, если вы хотите сохранить счастливые отношения с вашим партнером.

Гибискус или китайская роза

Это растение, родиной которого является южный Китай, на Востоке действительно считают магическим. Гибискус используют в различных религиозных ритуалах, заваривают из его цветков чай, а листья растения тушат с мясом. Китайцы верят, что растение может принести пользу не только энергетике, но и здоровью.

Гибискус Фото: Shutterstock

Однако это комнатное растение называют «мужегоном» и считают, что девушкам, дома у которых растет гибискус, не стоит ждать счастья в личной жизни. Да, цветок может наполнить отношения страстью, но они все равно перегорят и быстро закончатся.

Некоторые источники говорят о том, что в древние времена отвар из гибискуса использовали в ритуале наведения венца безбрачия.

В семейных парах растение провоцирует ссоры, разногласия и охлаждение супругов друг к другу.

Традесканция

Многолетнее вечнозеленое растение давно прижилось в наших квартирах и полюбилось русским хозяйкам прежде всего своей неприхотливостью.