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Гороскоп на 26 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 26 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды гороскопа будут очень к этому склонять. Тем более не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь

Поверьте, какой бы блестящей и гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея и насколько бы ни чесались руки ее сразу же осуществить, самым разумным будет подождать хотя бы пару дней.

Овен

Овну следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Овну, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Овен сможет принять верное решение.

Телец

Телец будет ощущать себя настоящим суперменом. Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Тельца есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Близнецы

Близнецы способны удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, им удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Близнецов к нестандартному образу мыслей, и это поможет им на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Близнецов, которые испытают прилив вдохновения, и это сделает их неотразимыми.

Рак

Рак будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Рак не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Рак предложит свежее, неординарное решение.

Лев

События в течение дня способны сильно расстроить Льва и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Льву необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований будет значительно меньше.

Дева

Дева с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ей вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к ее словам. Высказывания Девы будут обладать убедительностью, благодаря чему она сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Деве и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью

Весы

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Весов. А ведь оно у них не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Весы способны взорваться. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Весам выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал.

Скорпион

В течение дня Скорпиона может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Скорпиона от дел, зато подарит свежие впечатления.

Стрелец

Стрелец рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Стрелец всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Козерог

День позволит Козерогу в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Козерогу по плечу. Впрочем, даже если у Козерога не будет возможности руководить другими, ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Водолея, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Водолей не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Рыбы

Рыбам придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Рыбы хотят продвинуть свою идею, лучшее, что они могут сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам, советует 1001goroskop.ru.

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