Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды гороскопа будут очень к этому склонять. Тем более не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь
Гороскоп на 26 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
Поверьте, какой бы блестящей и гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея и насколько бы ни чесались руки ее сразу же осуществить, самым разумным будет подождать хотя бы пару дней.
Овен
Телец
Телец будет ощущать себя настоящим суперменом. Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Тельца есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.
Близнецы
Близнецы способны удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, им удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Близнецов к нестандартному образу мыслей, и это поможет им на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Близнецов, которые испытают прилив вдохновения, и это сделает их неотразимыми.
Рак
Лев
События в течение дня способны сильно расстроить Льва и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Льву необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований будет значительно меньше.
Дева
Дева с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ей вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к ее словам. Высказывания Девы будут обладать убедительностью, благодаря чему она сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Деве и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью
Весы
Скорпион
В течение дня Скорпиона может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Скорпиона от дел, зато подарит свежие впечатления.
Стрелец
Стрелец рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Стрелец всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?
Козерог
День позволит Козерогу в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Козерогу по плечу. Впрочем, даже если у Козерога не будет возможности руководить другими, ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.
Водолей
Звезды гороскопа советуют Водолею держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Водолея, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Водолей не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.
Рыбы
Рыбам придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Рыбы хотят продвинуть свою идею, лучшее, что они могут сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам, советует 1001goroskop.ru.