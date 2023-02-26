Гороскоп на 26 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Рак не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Рак предложит свежее, неординарное решение.

События в течение дня способны сильно расстроить Льва и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Льву необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться – это он сам. И тогда разочарований будет значительно меньше.

Дева с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ей вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к ее словам. Высказывания Девы будут обладать убедительностью, благодаря чему она сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Деве и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью