Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками

41-летний Игорь Тальков-младший задержан московскими полицейскими в центре российской столицы, сообщают СМИ и телеграмм-каналы.

По информации журналистов, Mercedes, за рулем которого был артист, а на пассажирском сидении его жена, остановили прошлой ночью для проверки сотрудники ДПС. Инспектор ГИБДД и поинтересовался у Игоря, нет ли в машине запрещенных веществ, на что тот ответил, что есть гашиш.

В полицейском отчете говорится, что Тальков вел себя агрессивно и размахивал пакетиком. В итоге его в наручниках доставили в отделение полиции, а пакет с веществом зелено-коричнегого цвета отправили на экспертизу. Против музыканта возбуждены административные дела по статьям о потреблении наркотических средств и потреблении наркотических средств в общественных местах.

Игорь Тальков-младший - музыкант и певец, основатель группы «МирИмиР». На концертах исполняет песни собственного сочинения, а также песни своего отца, советского рок-музыканта Игоря Талькова, которого застрелили в СКК «Юбилейный» на концерте в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) прямо перед выходом на сцену, 6 октября 1991 года.