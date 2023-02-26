Прощеное воскресенье 2023: запреты, традиции и приметы, о которых нельзя забыть 26 февраля

26 февраля верующие отмечают Прощеное воскресение, которое заканчивает масленичную неделю, а с понедельника, 27 февраля, уже начинается Великий пост, длящийся семь недель, до 15 апреля. Как правило, дата Прощеного воскресения каждый год меняется и зависит от даты начала поста и даты Воскресения Христова. Наши предки в этот день придерживались особенных традиций, а также обращали внимание на приметы. Фокус собрал самое интересное из того, что следует знать о Прощеном воскресеньи

Традиции на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – последний день перед постом, когда можно есть скоромную пищу, а также время подготовки к Великому посту, причем не столько физически, сколько духовно. Верующие идут в церковь, а также просят друг у друга, у родных, близких и знакомых прощения, благодаря этому входят в пост с доброй душой, очищают сердце от грехов. Во время проповеди священник тоже обращается к людям, извиняясь за грехи вольные и невольные.

В храмах в Прощеное воскресение вспоминают также изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек, своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.