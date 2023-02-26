Прощеное воскресение – последний день перед Великим постом.
Прощеное воскресенье 2023: запреты, традиции и приметы, о которых нельзя забыть 26 февраля
26 февраля верующие отмечают Прощеное воскресение, которое заканчивает масленичную неделю, а с понедельника, 27 февраля, уже начинается Великий пост, длящийся семь недель, до 15 апреля. Как правило, дата Прощеного воскресения каждый год меняется и зависит от даты начала поста и даты Воскресения Христова. Наши предки в этот день придерживались особенных традиций, а также обращали внимание на приметы. Фокус собрал самое интересное из того, что следует знать о Прощеном воскресеньи
Традиции на Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье – последний день перед постом, когда можно есть скоромную пищу, а также время подготовки к Великому посту, причем не столько физически, сколько духовно. Верующие идут в церковь, а также просят друг у друга, у родных, близких и знакомых прощения, благодаря этому входят в пост с доброй душой, очищают сердце от грехов. Во время проповеди священник тоже обращается к людям, извиняясь за грехи вольные и невольные.
В храмах в Прощеное воскресение вспоминают также изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек, своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.
Раньше в этот день дочери и сыновья, у которых уже были свои семьи, приходили в родительский дом и просили прощения у отца и матери, а те – у своих детей. Также принято было идти на кладбище и просить прощения у умерших. Прося прощения у кого-либо, принято три раза целоваться. Отсюда пошло и второе название Прощеного воскресенья – «целовальник».
В Прощеное воскресенье на фразу «Прости меня» принято отвечать «Бог простит». Полностью же эта фраза звучит «Бог простит – и я прощаю».
Просить прощения в этот день важно, в первую очередь, для самого просящего, поскольку он тем самым признает, что мог обидеть человека словом или делом, и теперь признает свою вину и раскаивается, облегчая себе же душевный груз.
Чего нельзя делать в Прощеное воскресение
- В этот день нельзя пить алкоголь и нежелательно есть мясные блюда.
- Нельзя рукодельничать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.
- Категорически запрещается ругаться, злословить, материться и ругать детей.
- Нельзя отказывать в просьбе о прощении.
- В Прощеное воскресение, по обычаю, трапезничали семь раз – по числу недель, входящих в Великий пост. После семейной трапезы не рекомендуется убирать со стола еду. Все блюда нужно накрыть полотенцем, чтобы призвать в дом благополучие и счастье.
- Поскольку, согласно народных верований, в этот день происходит Страшный суд, запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.
Приметы на Прощеное воскресенье
- Если на улице ясно и солнечно, то осенние месяцы будут также теплыми, а урожай богатым.
- Восточный ветер в Прощеное воскресенье – к скорому потеплению, южный – к теплой погоде с дождями, а северный – к холодам.
- Увидеть ласточек в этот день – к скорому теплу.
- Сны на Прощеное воскресенье считаются вещими.