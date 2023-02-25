Юри Ратас упал в обморок на президентском приеме: что случилось?

Лидер Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас упал в обморок во время празднования Дня независимости в театре «Эстония», и его пришлось увезти на машине скорой помощи. По словам журналиста, находившегося на месте событий, Юри Ратаса отвели в отдельную охраняемую комнату. «Я действительно упал в обморок на президентском балу, но сегодня чувствую себя лучше», – сказал Ратас в интервью Elu24 утром 25 февраля.

В сообщении в Instagram Ратас поблагодарил медиков и всех, кто пришел ему на помощь и проявил беспокойство. «В ЕМО были сделаны различные анализы, я в порядке и сегодня уже чувствую себя лучше. Берегите себя, я желаю всем вам крепкого здоровья и хороших выходных!» – написал Ратас.