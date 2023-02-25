«Я действительно упал в обморок на президентском приеме, но сегодня чувствую себя лучше», – сказал 25 февраля утром лидер Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас.
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Юри Ратас упал в обморок на президентском приеме: что случилось?
Юри Ратас упал в обморок на президентском приеме: что случилось?
Лидер Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас упал в обморок во время празднования Дня независимости в театре «Эстония», и его пришлось увезти на машине скорой помощи. По словам журналиста, находившегося на месте событий, Юри Ратаса отвели в отдельную охраняемую комнату. «Я действительно упал в обморок на президентском балу, но сегодня чувствую себя лучше», – сказал Ратас в интервью Elu24 утром 25 февраля.
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