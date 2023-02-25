Жуткое нападение: пес до смерти загрыз мужчину

Капитан пожарной службы Сан-Антонио Чарльз Гуд сказал, что когда спасатели прибыли по вызову, то увидели, как мужчину тянет собака. Он был окровавлен.

Спасателям пришлось отбиваться от двух стаффордширских терьеров, чтобы добраться до пострадавших. Кроме того, одна собака набросилась на спасателя и укусила его за ногу.

Шеннон Уэйд Симс, директор службы по уходу за животными, сказал, что они начали допрашивать владельцев животных. Он добавил, что ранее поступали звонки о халатности со стороны владельцев. Теперь владельцам собак могут выдвинуть обвинения.