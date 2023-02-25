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В семье известного эстонского политика ожидается пополнение!

Limon.ee
В семье известного эстонского политика ожидается пополнение!
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«Наверное, многие заметили, что в нашей семье ожидается пополнение», - радуется политик Раймонд Кальюлайд.

В семье политика Раймонда Кальюлайд и его жены-предпринимательницы Яне скоро будет пополнение. «Я счастлив, что смог отпраздновать день рождения Эстонии со своей умной и красивой женой Яне на приеме у президента республики, - пишет политик Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook, добавляя, что многие, вероятно, заметили на приеме, что в их семье скоро будет больше детей. - Желаем всем счастья и любви!»

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