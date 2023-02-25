В семье известного эстонского политика ожидается пополнение!

В семье политика Раймонда Кальюлайд и его жены-предпринимательницы Яне скоро будет пополнение. «Я счастлив, что смог отпраздновать день рождения Эстонии со своей умной и красивой женой Яне на приеме у президента республики, - пишет политик Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook, добавляя, что многие, вероятно, заметили на приеме, что в их семье скоро будет больше детей. - Желаем всем счастья и любви!»