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Деньги посыпятся в карман: единственный знак Зодиака, который озолотится в марте

Limon.ee
Деньги посыпятся в карман: единственный знак Зодиака, который озолотится в марте
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Один знак Зодиака озолотится в марте. Иллюстративное фото
Один знак Зодиака озолотится в марте. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Их ждет денежный ливень, уверяет teleprogramma.pro.

Таролог Галина Янко назвала знак зодиака, который озолотится в марте. Весы претендуют на все богатства мира. При этом большая часть средств, которые получит этот знак Зодиака, придут к ним извне. То есть деньги не будут связаны с их личным доходом.

Скорее всего, в дело вмешается вторая половинка, которая захочет порадовать Весов приятными бонусами. В марте им удастся улучшить свое материальное положение, но, вероятно, это произойдет за счет других людей. «Звезды советуют вам на время отказаться от личной независимости и излишней гордости и просто воспользоваться щедростью любимого человека», - добавила таролог.
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