Деньги посыпятся в карман: единственный знак Зодиака, который озолотится в марте

Таролог Галина Янко назвала знак зодиака, который озолотится в марте. Весы претендуют на все богатства мира. При этом большая часть средств, которые получит этот знак Зодиака, придут к ним извне. То есть деньги не будут связаны с их личным доходом.

Скорее всего, в дело вмешается вторая половинка, которая захочет порадовать Весов приятными бонусами. В марте им удастся улучшить свое материальное положение, но, вероятно, это произойдет за счет других людей. «Звезды советуют вам на время отказаться от личной независимости и излишней гордости и просто воспользоваться щедростью любимого человека», - добавила таролог.