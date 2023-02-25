Украину не победить: Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языке

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл «По-украински».

Как сообщили в пресс-службы, клип был записан в поддержку украинского народа. «LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины», - сказано в сообщении пресс-службы певицы.

По словам певицы, она с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинского народа. «Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего – ее не победить!» – комментирует LOBODA.