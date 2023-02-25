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Украину не победить: Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языке

Limon.ee
Украину не победить: Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языке
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Светлана Лобода на концерте в Таллинне
Светлана Лобода на концерте в Таллинне Фото: Tairo Lutter

Певица выпустила новый клип в совершенно новом для себя образе. Отчасти, его даже можно назвать брутальным, пишет glavred.info.

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл «По-украински».

Как сообщили в пресс-службы, клип был записан в поддержку украинского народа. «LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины», - сказано в сообщении пресс-службы певицы.

По словам певицы, она с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинского народа. «Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего – ее не победить!» – комментирует LOBODA.

Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность образов, с каждым танцором художники по костюмам работали по отдельности, подбирая цвета и орнамент. Часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.

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