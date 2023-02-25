Что думает эстонский рэпер Nublu о юбилейном концерте в честь Дня независимости и как он прокомментировал свои отношения с загадочной шведкой?
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ВИДЕО ⟩ Кто она? Рэпер Nublu прокомментировал свои отношения с таинственной незнакомкой
Кто она? Рэпер Nublu прокомментировал свои отношения с таинственной незнакомкой
«Фантастический, трогательный праздник», - подытожил концерт ко Дню независимости Эстонии рэпер Nublu. Музыкант сказал, что настроение у него хорошее, даже приподнятое, пишет Elu24.
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