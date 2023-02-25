ВИДЕО ⟩ Кто она? Рэпер Nublu прокомментировал свои отношения с таинственной незнакомкой

«Фантастический, трогательный праздник», - подытожил концерт ко Дню независимости Эстонии рэпер Nublu. Музыкант сказал, что настроение у него хорошее, даже приподнятое, пишет Elu24.

Говоря о выборе одежды, Nublu сказал, что ему помог стилист Йорген Терепсон. Рэпер прибыл на пышный прием вместе со своей младшей сестрой Итой-Рийной. «Я думаю, это было замечательное время. Ей понравилась скрипичное исполнение »Зимы« Вивальди», - отметил музыкант.