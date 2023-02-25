Лидер российской группы «Машина времени», поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали «иноагентом», 22 февраля в Facebook опубликовал фото, сделанное во время поездки на гастроли в США, пишет gordonua.com.
Не всегда ожидания соответствуют реальности: Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
На фото запечатлен дорожный указатель «Мариетта – Чатануга». Это города штатов Джорджия и Теннеси соответственно.
«Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!» – написал Макаревич.
Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение. «Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?» – написал он.
Макаревич 20 февраля показывал видео, снятое на концерте «Машины времени» в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.