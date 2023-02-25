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Не всегда ожидания соответствуют реальности: Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан

Limon.ee
Не всегда ожидания соответствуют реальности: Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
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Андрей Макаревич во время интервью Rus.Postimees, 1 декабря 2022 года.
Андрей Макаревич во время интервью Rus.Postimees, 1 декабря 2022 года. Фото: Иван Скрябин

Лидер российской группы «Машина времени», поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали «иноагентом», 22 февраля в Facebook опубликовал фото, сделанное во время поездки на гастроли в США, пишет gordonua.com.

На фото запечатлен дорожный указатель «Мариетта – Чатануга». Это города штатов Джорджия и Теннеси соответственно.

«Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!» – написал Макаревич.

Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение. «Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?» – написал он.

Макаревич 20 февраля показывал видео, снятое на концерте «Машины времени» в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.

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