Не всегда ожидания соответствуют реальности: Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан

Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение. «Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?» – написал он.