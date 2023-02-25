Президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинскому журналисту Дмитрию Комарову во время съемок его нового авторского проекта Рік о полномасштабном вторжении РФ в Украину, какое изображение стоит у него на заставке телефона. Фильм опубликован в двух частях 24 февраля на странице проекта "Світ навиворіт" в YouTube.
УГАДАЕТЕ? ⟩ Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
«Кто у вас на рабочем столе, если это корректный вопрос?» – поинтересовался Комаров, когда во время интервью Зеленский взял в руки телефон.
«Сын, дочь», – перечислил Зеленский.
После короткой паузы, взглянув в направлении камеры, Зеленский с улыбкой добавил: «А жду я всегда звонок жены».
Наша справка:
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой, пишет gordonua.com.