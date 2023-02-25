ВИДЕО ⟩ Известный эстонский диджей о праздновании Дня независимости: если можно отмечать, то в каких границах?

Говоря о концерте, политик призналась, что в этом году прием сильно отличался от предыдущих. «Последние два года у нас не было такого праздника. Теперь, когда это стало возможным, прошел год войны в Украине, что стало важным во многих отношениях. С одной стороны, нельзя пропустить празднование дня рождения своей страны. С другой стороны, как его можно праздновать вообще, или, если праздновать, то где разумный предел? У меня перед приемом было ощущение, что праздник будет другим, - говорит Пурга. - Этот праздник будет более ценным, возможно, для нас самих, исходя из всего того, что мы видели в этом году. А жизнь ведь тоже была не самой простой, верно?»