«С одной стороны, вы не можете пропустить праздник в честь дня рождения вашей страны. С другой стороны, как его можно праздновать в нынешней ситуации, а если и можно отмечать, то в каких пределах?» - размышляет политик Хейди Пурга, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Известный эстонский диджей о праздновании Дня независимости: если можно отмечать, то в каких границах?
Известный эстонский диджей о праздновании Дня независимости: если можно отмечать, то в каких границах?
Политик и диджей Хейди Пурга рассказала, что на президентский прием она надела платье дизайнера Каролин Куусик. «Этому платью 10 лет. Впервые я надела его 10 лет назад, когда Эстонская Республика праздновала свое 95-летие», - отметила Пурга.
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