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ВИДЕО ⟩ Известный эстонский диджей о праздновании Дня независимости: если можно отмечать, то в каких границах?

Sten Talivee Кетлин Крузе Рене Хенри Ранд
Известный эстонский диджей о праздновании Дня независимости: если можно отмечать, то в каких границах?
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Фото: Pilt videost

«С одной стороны, вы не можете пропустить праздник в честь дня рождения вашей страны. С другой стороны, как его можно праздновать в нынешней ситуации, а если и можно отмечать, то в каких пределах?» - размышляет политик Хейди Пурга, пишет Elu24.

Политик и диджей Хейди Пурга рассказала, что на президентский прием она надела платье дизайнера Каролин Куусик. «Этому платью 10 лет. Впервые я надела его 10 лет назад, когда Эстонская Республика праздновала свое 95-летие», - отметила Пурга.

Говоря о концерте, политик призналась, что в этом году прием сильно отличался от предыдущих. «Последние два года у нас не было такого праздника. Теперь, когда это стало возможным, прошел год войны в Украине, что стало важным во многих отношениях. С одной стороны, нельзя пропустить празднование дня рождения своей страны. С другой стороны, как его можно праздновать вообще, или, если праздновать, то где разумный предел? У меня перед приемом было ощущение, что праздник будет другим, - говорит Пурга. - Этот праздник будет более ценным, возможно, для нас самих, исходя из всего того, что мы видели в этом году. А жизнь ведь тоже была не самой простой, верно?»

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