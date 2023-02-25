Неприятная история произошла в одном из спортивных клубов Мустамяэ. Из закрытого шкафика в раздевалке была украдена одежда и все вещи одного клиента. Пока тот занимался в тренажерном зале, вор обчистил шкафчик. «Руководство клуба считает, что они не несут ответственности», - говорит отец пострадавшего. Ущерб составил почти 1800 евро, пишет Elu24.
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ЧЕТЫРЕХЗНАЧНАЯ СУММА ⟩ У молодого человека в спортивном клубе в Мустамяэ украли все вещи: никто ответственности не несет
У молодого человека в спортивном клубе в Мустамяэ украли все вещи: никто ответственности не несет
«Сын был совершенно растерян и шокирован», - говорит папа пострадавшего парня. Молодой человек пошел в спортзал в Мустамяэ и вышел оттуда буквально с пустыми руками.