ЧЕТЫРЕХЗНАЧНАЯ СУММА ⟩ У молодого человека в спортивном клубе в Мустамяэ украли все вещи: никто ответственности не несет

Неприятная история произошла в одном из спортивных клубов Мустамяэ. Из закрытого шкафика в раздевалке была украдена одежда и все вещи одного клиента. Пока тот занимался в тренажерном зале, вор обчистил шкафчик. «Руководство клуба считает, что они не несут ответственности», - говорит отец пострадавшего. Ущерб составил почти 1800 евро, пишет Elu24.