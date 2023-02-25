ФОТО ⟩ Топовая эстонская актриса пришла на президентский прием с новым возлюбленным

Cердце известной актрисы занято, ее предполагаемый возлюбленный - Танель Терас, юрист Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел. Он также был предпринимателем и членом правления Эстонской аптечной ассоциации.

Однако Пяхклимяги молчит и никаких комментариев не дает. «На данный момент я ничего не подтверждаю и не отрицаю», - загадочно ответила она журналу Kroonika.

Парочка пришла на прием в честь Дня независимости Эстонии Фото: Eero Vabamägi