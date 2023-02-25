Эстонская актриса Элина Пяхклимяги пришла на президентский прием в честь Дня независимости с новым спутником. Кто же он?
ФОТО ⟩ Топовая эстонская актриса пришла на президентский прием с новым возлюбленным
Топовая эстонская актриса пришла на президентский прием с новым возлюбленным
Cердце известной актрисы занято, ее предполагаемый возлюбленный - Танель Терас, юрист Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел. Он также был предпринимателем и членом правления Эстонской аптечной ассоциации.
Однако Пяхклимяги молчит и никаких комментариев не дает. «На данный момент я ничего не подтверждаю и не отрицаю», - загадочно ответила она журналу Kroonika.
В июле прошлого года распался семилетний брак Элины и Андруса Пурде. В прошлом году актриса заявила журналу Anne & Stiil, что вернула свою девичью фамилию.
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