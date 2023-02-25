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ФОТО ⟩ Топовая эстонская актриса пришла на президентский прием с новым возлюбленным

Limon.ee
Топовая эстонская актриса пришла на президентский прием с новым возлюбленным
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Элина Пяхклимяги со спутником на президентском приеме
Элина Пяхклимяги со спутником на президентском приеме Фото: Taavi Sepp

Эстонская актриса Элина Пяхклимяги пришла на президентский прием в честь Дня независимости с новым спутником. Кто же он?

Cердце известной актрисы занято, ее предполагаемый возлюбленный - Танель Терас, юрист Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел. Он также был предпринимателем и членом правления Эстонской аптечной ассоциации.

Однако Пяхклимяги молчит и никаких комментариев не дает. «На данный момент я ничего не подтверждаю и не отрицаю», - загадочно ответила она журналу Kroonika.

Парочка пришла на прием в честь Дня независимости Эстонии
Парочка пришла на прием в честь Дня независимости Эстонии Фото: Eero Vabamägi

В июле прошлого года распался семилетний брак Элины и Андруса Пурде. В прошлом году актриса заявила журналу Anne & Stiil, что вернула свою девичью фамилию.

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