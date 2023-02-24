ВИДЕО ⟩ «Даже маникюр с флагом»: Мартин Репинский и его спутница Екатерина рассказали, почему гордятся Эстонией

Екатерина призналась, что очень рада за свою страну. «Я горжусь своей страной. Даже маникюр с флагом сделала», – улыбаясь сказала она. Она продемонстрировала эффектное платье, которое привезла из Таиланда.

Политик Репинский и его спутница заверили журналистов, что хотя сам Мартин в этом году не баллотируется,они обязательно отдадут свои голоса, но пока не решили – по интернету или пойдут на избирательный участок.