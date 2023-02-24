24 февраля празднуется 105-я годовщина независимости ЭР. Мартин Репинский пришел на президентский прием с Екатериной Васильевой.
ВИДЕО ⟩ «Даже маникюр с флагом»: Мартин Репинский и его спутница Екатерина рассказали, почему гордятся Эстонией
«Даже маникюр с флагом»: Мартин Репинский и его спутница Екатерина рассказали, почему гордятся Эстонией
Екатерина призналась, что очень рада за свою страну. «Я горжусь своей страной. Даже маникюр с флагом сделала», – улыбаясь сказала она. Она продемонстрировала эффектное платье, которое привезла из Таиланда.
Политик Репинский и его спутница заверили журналистов, что хотя сам Мартин в этом году не баллотируется,они обязательно отдадут свои голоса, но пока не решили – по интернету или пойдут на избирательный участок.
«Когда не участвуешь в выборах, но знаешь, как это происходит, как много работы у кандидатов именно в последние дни. Когда смотришь на это со стороны и представляешь, что они сейчас переживают, хочется всех поддержать и всем пожелать удачи», – говорит он.
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