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ФОТО ⟩ Одеты со вкусом: президент ЭР с женой после впечатляющей речи принимают поздравления от именитых гостей

Лоора-Элизабет Ломп Таави Сепп
Одеты со вкусом: президент ЭР с женой после впечатляющей речи принимают поздравления от именитых гостей
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Предлагаем вам взглянуть на фотографии президента Алари Карис и его супруги Сирье Карис.

Президент Алар Карис и Сирье Карис принимают поздравления с Днем независимости от прибывающих гостей без церемониального глашатая и в более быстром темпе, чем раньше.

«Эстония не должна превратиться в страну, где вся жизнь сосредоточена в нескольких больших городах», – упомянул Карис в своей речи сегодня в театре «Эстония».

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