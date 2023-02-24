ФОТО ⟩ Одеты со вкусом: президент ЭР с женой после впечатляющей речи принимают поздравления от именитых гостей

Президент Алар Карис и Сирье Карис принимают поздравления с Днем независимости от прибывающих гостей без церемониального глашатая и в более быстром темпе, чем раньше.

«Эстония не должна превратиться в страну, где вся жизнь сосредоточена в нескольких больших городах», – упомянул Карис в своей речи сегодня в театре «Эстония».