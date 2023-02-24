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ФОТО ⟩ Цвет настроения – фиолетовый! Смотрите, что надела Кая Каллас на президентский прием

Limon.ee
Цвет настроения – фиолетовый! Смотрите, что надела Кая Каллас на президентский прием
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Сегодня, 24 февраля, в театре "Эстония" собрались отпраздновать 105-ю годовщину независимости нашей страны политики, звезды и общественные деятели. Конечно, среди гостей президентского приема есть и Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии появилась на приеме в прекрасном платье нежно-лавандового оттенка.

Кая Каллас с мужем Арво Халликом прибыла на прием.
Кая Каллас с мужем Арво Халликом прибыла на прием. Фото: Eero Vabamägi

Стоит отметить, что сегодня днем во время парада на площади Вабадузе на Каллас было фиолетовое пальто.

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