Сегодня, 24 февраля, в театре "Эстония" собрались отпраздновать 105-ю годовщину независимости нашей страны политики, звезды и общественные деятели. Конечно, среди гостей президентского приема есть и Кая Каллас.
ФОТО ⟩ Цвет настроения – фиолетовый! Смотрите, что надела Кая Каллас на президентский прием
Цвет настроения – фиолетовый! Смотрите, что надела Кая Каллас на президентский прием
Премьер-министр Эстонии появилась на приеме в прекрасном платье нежно-лавандового оттенка.
Стоит отметить, что сегодня днем во время парада на площади Вабадузе на Каллас было фиолетовое пальто.