ГАЛЕРЕЯ ⟩ Надели всё лучшее сразу: вы только посмотрите, в каких нарядах пришли к президенту Эстонии политики и звезды

После речи президента начинается традиционный праздничный ужин, где он принимает самых важных гостей. Среди них - культурные деятели, звезды шоубиза, политики, спортсмены и многие другие.

Президент Эстонии Алар Карис и его супруга Сирье Карис приняли поздравления с Днем независимости от прибывающих гостей без церемониймейстера и в более быстром темпе, чем раньше. После этого все желающие смогли попозировать папарацци у фотостены.

«День рождения Эстонской Республики - это праздничный день для эстонского народа, когда мы отмечаем нашу независимость. Этот праздник очень важен, и он имеет много традиций, но, безусловно, должен быть инновационным, чтобы идти в ногу со временем», - сказал советник президента республики по коммуникациям Индрек Треуфельд, добавив, что президент Карис хотел привнести инновации в традиции празднования годовщины ЭР, начав на этот раз с изменения способа приветствия гостей.