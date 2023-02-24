Пт, 24.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Как выпускница! Невероятно похорошевшая Керсти Кальюлайд прибыла на президентский прием с красавцем-сыном

Limon.ee
Как выпускница! Невероятно похорошевшая Керсти Кальюлайд прибыла на президентский прием с красавцем-сыном
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд Фото: Eero Vabamägi

Экс-президент нашей страны Керсти Кальюлайд прибыла сегодня вечером на президентский прием Алара Кариса в концертный зал «Эстония» в бирюзовом платье. Выглядит она отдохнувшей и похорошевшей, несмотря на то, что она не сидит без дела. 

Керсти Кальюлайд (53) прибыла в театр «Эстония» вместе с сыном и тут же попала в объективы фотокамер. Всего у экс-президента Эстонии четверо детей и трое внуков. В 2020 году в интервью общественно-правовому телевещанию она сказала, что считает своих детей лучшими друзьями, но при этом бабушка из нее никудышная. 

Еще Кальюлайд рассказывала телевизионщикам, что никогда не делала с детьми домашние задания. 

Супруг Георгий-Рене Максимовский рядом с Керсти Кальюлайд этим вечером замечен не был. 

В 2017 году Керсти Кальюлайд вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. 

Смотрите фото! 

Ключевые слова
Наверх