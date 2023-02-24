ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Как выпускница! Невероятно похорошевшая Керсти Кальюлайд прибыла на президентский прием с красавцем-сыном

Керсти Кальюлайд (53) прибыла в театр «Эстония» вместе с сыном и тут же попала в объективы фотокамер. Всего у экс-президента Эстонии четверо детей и трое внуков. В 2020 году в интервью общественно-правовому телевещанию она сказала, что считает своих детей лучшими друзьями, но при этом бабушка из нее никудышная.