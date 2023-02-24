БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ От Каи Каллас до Стефана: вы только посмотрите, кто приехал на прием президента Эстонии

В галерее мы можем найти как деятелей эстонского шоу-бизнеса, культуры, так и политики, журналистики и так далее. На месте и самые известные политики страны: Кая Каллас, Юри Ратас, бывшие президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес с супругой Иевой Ильвес, а также Керсти Кальюлайд. Уже мы заметили певца Стефана, рэпера Gameboy Tetris, Мартина Репинского и многих других.