В этом году президентский прием по случаю Дня независимости ЭР проходит в концертном зале и театре «Эстония». Смотрите, кто прибывает на прием к главе нашей страны Алару Карису, в галерее портала Limon.ee!
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ От Каи Каллас до Стефана: вы только посмотрите, кто приехал на прием президента Эстонии
От Каи Каллас до Стефана: вы только посмотрите, кто приехал на прием президента Эстонии
В галерее мы можем найти как деятелей эстонского шоу-бизнеса, культуры, так и политики, журналистики и так далее. На месте и самые известные политики страны: Кая Каллас, Юри Ратас, бывшие президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес с супругой Иевой Ильвес, а также Керсти Кальюлайд. Уже мы заметили певца Стефана, рэпера Gameboy Tetris, Мартина Репинского и многих других.
Смотрите яркую галерею!