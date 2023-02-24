ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Алексей Панин о первом дне войны: «Я не хочу иметь ничего общего с российским народом»

«Я стал думать, как теперь жить дальше. 28 февраля я должен был лететь в Россию на съемки. Обычно я прилетал в Россию на несколько съемочных дней, зарабатывал деньги и благополучно улетал обратно на пол года, и заработанных денег более чем хватало на жизнь. У меня проскочила мысль, что я не могу молчать и оставаться в стороне, но если я сейчас что-то скажу, то о съемках можно забыть. Честно, в первую минуту пробежала мысль: а может быть промолчать?! Но через минут десять эта мысль абсолютно пропала, растворилась. Я начал громко заявлять о своей позиции, начал везде постить о том, что против войны – "НЕТ ВОЙНЕ". Я осознавал последствия и попрощался со своей немногочисленной работой, ведь после публичного заявления позиции мне закроется все окончательно», – рассказывает о своих рассуждениях Панин.