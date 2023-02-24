Журналисты портала Limon попросили вспомнить публичных людей, как началась их ночь с 23 на 24-е февраля и какая реакция была уже утром? Актер театра и кино Алексей Панин откровенно поделился своими мыслями и эмоциями о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Алексей Панин о первом дне войны: «Я не хочу иметь ничего общего с российским народом»
«Я, как и все нормальные люди на этой планете не верил, что может начаться война с Украиной. Я даже в страшном сне не мог этого представить», – начал Алексей свой рассказ.
«Буквально накануне, в ночь перед тем, как началась война, мы списывались с женой украинского журналиста Гордона – Олесей. Честно говоря, не помню, что обсуждали, но конец диалога запомнил навсегда. Она мне написала: "Леш, он собирается идти на Киев". Я сказал ей, что это ерунда и быть такого не может, ну, кто в здравом уме может начать войну?! В голове не укладывалось. И благополучно лег спать», – вспоминает актер ночь перед началом войны.
«8 утра. Я открываю глаза и первое, что вижу в своем телефоне – это сообщение от бывшей жены: "Началась война". Я первые минуты не мог прийти в себя, не мог уложить в голове это страшную фразу: началась война».
«Для меня, как и для каждого ребенка, родившегося в СССР, война – это Гитлер напал на нашу страну:
Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, Что началася война», – процитировал слова поэта Бориса Ковынева Алексей Панин.
«Я тут же стал мониторить новости, скролить все соцсети. Да, действительно, Путин, Кремль, напали на Украину. Я не хочу говорить, что Россия, потому что я тем самым оскорбляю всех порядочных людей, всех русских, которые не то, что не хотели этой войны, которые уже давно борятся с этой фашистской кремлевской властью. Я не против России, я против путинской России, фашистской путинской России».
«Я стал думать, как теперь жить дальше. 28 февраля я должен был лететь в Россию на съемки. Обычно я прилетал в Россию на несколько съемочных дней, зарабатывал деньги и благополучно улетал обратно на пол года, и заработанных денег более чем хватало на жизнь. У меня проскочила мысль, что я не могу молчать и оставаться в стороне, но если я сейчас что-то скажу, то о съемках можно забыть. Честно, в первую минуту пробежала мысль: а может быть промолчать?! Но через минут десять эта мысль абсолютно пропала, растворилась. Я начал громко заявлять о своей позиции, начал везде постить о том, что против войны – "НЕТ ВОЙНЕ". Я осознавал последствия и попрощался со своей немногочисленной работой, ведь после публичного заявления позиции мне закроется все окончательно», – рассказывает о своих рассуждениях Панин.
«У меня проскочила мысль, что теперь то российский народ точно смете Путина. Я был уверен, что даже если народ проглотил бедность, нищету, арест Навального и Фургала, убийство Литвиненко... Все, что было возможно – проглотили, но сейчас то точно восстанут, проснутся. Ни через день, ни через неделю, ни через три ничего не изменилось. Русский народ проглотил и это. Я ничего не хочу иметь общего с этим народом, вот в таком его проявлении. Я сейчас говорю не про уехавших, и тех, кто высказался, а про ту массу», – заявил Алексей Панин.