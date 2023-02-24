КАК МИЛО! ⟩ Русскоговорящий рэпер Gameboy Tetris приехал на прием к президенту ЭР с модным сыном

Рэпер Gameboy Tetris (настоящее имя Павел Бочаров), который пришел с сыном на прием к президенту, сказал в феврале этого года, что хотя его недельный график иногда бывает хаотичным, среда всегда посвящена семье.

Рэпер сказал, что он может прийти в студию в 12 часов дня и уйти в 3 часа ночи. «О, это действительно трудно, потому что дети такие активные. Они все время хотят что-то делать, хотят играть», - прокомментировал рэпер игры с детьми, когда он не выспался.

Рэпер Gameboy Tetris, который наиболее известен публике как участник рэп-группы 5Miinust, сказал тогда, что выучил эстонский язык около десяти лет назад. «У меня жена эстонка, и мы съехались десять лет назад. Нравится мне это или нет, но мне нужно было как-то общаться, - сказал он о первых днях их отношений, добавив, что вначале они общались друг с другом при помощи рук. - Я не знаю, как это получалось, очевидно, желание было очень сильным».