В этом году президентский прием по случаю Дня независимости ЭР проходит в концертном зале и театре «Эстония». Смотрите, кто приехал на прием к главе нашей страны Алару Карису, на портале Limon.ee!
ВИДЕО И ФОТО ⟩ Яркая публика прибыла в театр «Эстония» на празднование Дня независимости
«День рождения Эстонской Республики - это праздничный день для эстонского народа, когда мы отмечаем нашу независимость. Этот праздник очень важен, и он имеет много традиций, но, безусловно, должен быть инновационным, чтобы идти в ногу со временем», - сказал советник президента республики по коммуникациям Индрек Треуфельд, добавив, что президент Карис хотел привнести инновации в традиции празднования годовщины ЭР, начав на этот раз с изменения способа приветствия гостей.
Это означает, что вместо рукопожатия, как в прошлом, будет проведена церемония приветствия президента. Как это будет выглядеть в реальности, узнаете на нашем портале.
Праздничная концертная постановка появилась на свет с целью сплотить народ, заглянуть внутрь себя и ценить неподвластное времени.
Помимо режиссера Ренате Кеэрд, в творческую команду входят художник Кайри Мяндла, художник по свету Рене Лийвамяги, дирижер Ингрид Руз и продюсер Прийт Микк.
Смотрите галерею прибывших на прием!