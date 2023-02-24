ВИДЕО И ФОТО ⟩ Яркая публика прибыла в театр «Эстония» на празднование Дня независимости

«День рождения Эстонской Республики - это праздничный день для эстонского народа, когда мы отмечаем нашу независимость. Этот праздник очень важен, и он имеет много традиций, но, безусловно, должен быть инновационным, чтобы идти в ногу со временем», - сказал советник президента республики по коммуникациям Индрек Треуфельд, добавив, что президент Карис хотел привнести инновации в традиции празднования годовщины ЭР, начав на этот раз с изменения способа приветствия гостей.