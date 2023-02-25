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Шанс на миллион: три знака Зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса уже весной

Limon.ee
Шанс на миллион: три знака Зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса уже весной
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Белая полоса в жизни. Иллюстративное фото
Белая полоса в жизни. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Фортуна станет их покровительницей, пишет teleprogramma.pro.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые упрочат свое материальное положение и сумеют выбраться из нищеты - они абсолютные фавориты Вселенной.

В центре событий окажутся Раки. Поклонники не будут давать им прохода. В личной жизни этих баловней судьбы ждет успех. А природное обаяние поможет расположить к себе даже тех, кто им завидует.
Девы поймут - для них нет ничего невозможного. Все двери открыты - они полны энтузиазма и новых идей. Главное - не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Удача будет сопутствовать Весам. Звезды советуют им сконцентрироваться на чем-то одном. Интуиция подскажет, что выбрать. Весной эти счастливчики могут построить головокружительную карьеру. Им будет сопутствовать везение.
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