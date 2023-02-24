ФОТО И ВИДЕО ⟩ Икра из меда и оленина: смотрите, чем кормят на президентском приеме

За пару часов до начала торжественного приема повара делают последние приготовления в фойе театра «Эстония», где сегодня проходит торжественный президентский прием в честь Дня независимости Эстонии.

На праздничном столе президентского приема не фигурируют стопроцентно эстонские национальные блюда, как и нет сложных закусок с экзотическими ингредиентами. В основу многих бутербродов и закусок лег черный хлеб и картофель, к ним добавлена килька, свинина, судак. Все закуски красиво оформлены и их легко целиком поместить в рот.

Над меню вечера трудились 13 поваров из разных ресторанов Эстонии. Начали с восьми утра. В общей сложности было приготовлено 15 300 соленых закусок и 4300 миниатюрных десертов.

«Я буду удивлять икрой из меда! Я нашел мед, который мечет икру, – шутит шеф-повар Põhjala catering Евгений Коликов. – На самом деле у мен в блюде козий сыр, тыква и груша, захотелось добавить мед, но сделать это как-то изысканно. Так и родилась икра из меда».

Марко Сымер Фото: Taavi Sepp

«Олень сааремааский с рагу из яблока и земляной груши», – рассказывает шеф-повар ресторана Horisont Марко Сымер, чем будет сегодня удивлять гостей. Говорит самое сложное дл повара в такой ситуации быть эксклюзивным, а в тоже время, использовать местную продукцию.