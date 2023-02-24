Жительница Пярнумаа просит помощи: она потеряла кольца

Несколько дней назад Эвелин опубликовала в Фейсбуке пост с просьбой помочь найти пропавшее в Пярну обручальное кольцо, а также кольцо, подаренное ей на рождение ребенка. Она считает, что кольца могли пропасть на улице Айса. Кроме того, она предполагает, что кольца могли быть утеряны в гостинице или в магазине Maxima. «Я не ожидаю, что вы увидите их сейчас, но, возможно, вы увидите где-нибудь объявление, что кто-то их нашел. Если вы увидите что-то подобное, пожалуйста, дайте мне знать, я заберу свои кольца и отблагодарю нашедшего», - пишет Эвелин.