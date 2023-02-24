Сегодня исполняется 105 лет Эстонской Республике. В этот знаменательный день местные селебрити публикуют в соцсетях праздничные снимки и желают Родине процветания, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Смотрите, как эстонские знаменитости отмечают День независимости!
Певец ансамбля Justament Яан Эгула вместе с друзьями отметил годовщину Эстонской Республики на церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском саду в Тоомпеа. «Да здравствует Эстония!» - написал он.
«Начинаем отмечать!»- семья бизнесмена Тайво Пиллера готовилась к празднику накануне.
«Да здравствует Эстония!» - певец Кристьян Касеару решил искупаться в море.
Политик Кейт Пентус-Росиманнус отметила день рождения страны бодрой прогулкой на Тоомпеа в сопровождении маленькой Ити Лоретты.
«Да здравствует дорогая Эстония!» - Керту Юккум надела платье в цветах триколора и прогулялась по зимнему морю.
Модель Агне Вахер пожелала Эстонии процветания из южной страны.
Радиоведущий Андрес Пуусепп отмечает сегодня и шестилетие работы спасателем-добровольцем, и годовщину независимости Эстонии.